Шестокласник от Добрич намери пари на улицата и ги върна на възрастна жена. В ранния следобед вчера 12-годишният Енан се връща от училище на път за вкъщи, когато вижда на улицата банкноти."Когато си прибирах, до една локва намерих голяма сума пари. Вместо да ги сложа в джоба си, влязох в магазина и съобщих, че съм намерил тези пари", разказва момчето.В този момент в магазина е Милка Желязкова."Аз се притесних. Няма ми ги парите, а съм тук и ще плащам, един хляб купувах. Няма ми ги парите, няма ми ги парите и в този момент, това момченце идва", разказва пред bTV жената, която е изпуснала парите.Става ясно, че парите са изпаднали от джоба на възрастната жена. В притеснението си тя плаща хляба, излиза и дори не успява да благодари на Енан.Милка разказва, че цяла нощ не е спала, тъй като не е знаела къде да открие детето, върнало ѝ парите."Аз направо бях в шок бях. И като си отидох си викам-защо не му дадох някой лев. И сега му нося, да се почерпи", допълва жената."Благодарихме на момчето, даже шефът каза да си избере нещо да се почерпи, защото постъпката му е много благородна. Пожелавам му да продължава да е все така добър, да расте, защото добротата винаги се връща", споделя Ана, продавачка в магазина.Постъпката на Енан бързо става достояние както на съучениците му, така и на ръководството на училище "Св. Климент Охридски", които благодарят на родителите му, че са възпитали честен човек. Енан не мисли, че е герой, отново би постъпил така при подобна ситуация."Пак ще ги върна. Ако собственикът не е близо до мен, най-добре е да ги върна в полицията", коментира момчето.