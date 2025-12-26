С първия натрупан сняг в страната , поетапно започва отварянето на ски зоните в планинските курорти.В Пирин ски зона "Банско" вече работи. По информация от сайта им скиорите могат да ползват 5 трасета – "Коларски", "Бъндерица", "Платото 1", "Шилигарник 2" и "Платото 2".От утре, 27 декември, ще работи и ски влек "Маркуджик 0“ на Боровец. Ски писта "Сухар“ ще бъде отворена частично за каране на ски и сноуборд. Останалата част от ски зоната в Боровец за момента остава затворена поради недостатъчна снежна покривка и неблагоприятни атмосферни условия за заснежаване с технически сняг.В продажба ще се предлагат само двупосочни билети за кабинков лифт "Ястребец“ и "Ситняково експрес“, които ще важат и за целодневен достъп до ски влека.Утре, в деня на официалното откриване на зимния ски сезон 2025/2026, цената на двупосочните билети за деца ще бъде 1 лев, а за всички останали – с 50% отстъпка, а от 28.12 билетите ще се предлагат на редовни цени."Пампорово“ АД планира отваряне на ски зоната в к.к. Пампорово на 28 декември. За посетителите ще бъдат отворени писти № 1, 1а, 6, 6а, 10 и 11. Предвид условията в периода до 30 декември ще се продават само полудневни и еднодневни карти като последните ще бъдат на промоционални цени от 88 лева/44,99 евро за възрастни и 53 лева/ 27,1 евро за деца от 7 до 12 ненавършени години.От ПСС предупреждават туристите, че обстановката в планините е зимна, снежната покривка е между 20 и 40 см., пътеките не са утъпкани и може да се затъва при ходене. В планината трябва да се излиза с подходяща екипировка и добре заредени телефони, съветват планинските спасители.