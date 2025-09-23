Добра възможност за учениците!

© Училищата в България ще могат да се включат в образователни маршрути чрез проект с европейско съфинансиране "Образователни маршрути за иновативно учене извън училище“ на Програма ,,Образование“ 2021–2027 г. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска по време на форум "Чудесата на България – образователни маршрути“.



"Това е програма на живи класни стаи. Тя цели образование и опознаване на културно-историческото богатство на България“, отбеляза Михалевска. По думите ѝ съвременните хора имат различно мислене и интерактивно обучение може да задържи вниманието им.



До момента учениците от българските и от неделните училища имат възможност да опознават исторически и културни паметници, музеи и природни забележителности в рамките на Националната програма "България-образователни маршрути“. Около 40 000 деца са участвали в програмата, която се реализира от 2023 г.



Образователните маршрути включват обекти по тематични направления: история и археология; география и икономика; природни науки и екология; изкуства, архитектура и литература; етнография, фолклор и занаяти.