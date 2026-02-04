ЗАРЕЖДАНЕ...
Добра новина за работодателите и хората с увреждания
©
По Програмата е предвидено финансиране за осигуряване на достъп до съществуващи и новоразкрити работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст, както и за тяхното приспособяване и оборудване съобразно заболяването на наетите. Осигуряват се и средства за квалификация и преквалификация с цел професионалното и служебното развитие на работниците и служителите с трайни увреждания.
Максималният размер на субсидията за дейностите по осигуряване на достъп е до 10 225,84 евро. Същата сума работодателите могат да получат за приспособяване или оборудване на едно работно място съобразно специфичните потребностите на човека с увреждане. За обучение на един работник с трайно увреждане се отпускат до 1022,58 евро.
Условията за кандидатстване и конкурсната документация са публикувани на интернет страницата на АХУ в рубрика "Проекти и програми“ - https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/83
Проектните предложения могат да се подават до 4 март 2026 г., всеки работен ден до 17:30 часа, в деловодството на Агенцията на адрес гр. София 1233, ул. "Софроний Врачански“ № 104–106, чрез лицензиран пощенски оператор или куриер, както и по електронен път на електронен адрес ahu_zaetost@mlsp.government.bg, при спазване на законовите изисквания за електронните документи.
Още от категорията
/
БСП - ОЛ при президента: Тези, които промениха Конституцията, от вчера си посипват главата с пепел
12:43
Георги Георгиев представи реформа срещу педофилите: По-тежки наказания за престъпления срещу деца на възраст до 10 години
12:42
Политически анализатор: ГЕРБ се опитват да замаскират отговорността си, че заедно с ПП-ДБ промениха Конституцията
03.02
Бойко Борисов: Мога да уверя всички - нямам никакви контакти с Румен Радев, той си прави партия, а аз си гледам моята!
03.02
Министерството на туризма подкрепи кандидатурата на Розовата долина за включване в списъка на ЮНЕСКО
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.