|Добра новина за докторантите! Стипендията им скача с 30%
Решенията за промяна бяха взети на днешното правителствено заседание, на което бяха приети изменения в условията и реда за предоставяне на стипендии за студентите, докторантите и специализантите.
Общо 4079 докторанти ще се възползват от повишените стипендии. От тях 3802 се обучават във висши училища, а 277 - в научни организации. За изпълнение на решението са необходими 8 468 000 лева, които вече са заложени в централния бюджет за настоящата календарна година. Мярката ще влезе в сила от 1 октомври 2025 г., а тази за студентските стипендии - веднага след обнародването на проекта.
Привеждането на размера на стипендията за докторанти е в съответствие с измененията на минималната работна заплата. Размерът й не може да е по-малък от 150% от минималната работна заплата за страната за последните 12 месеца. Това решение оказва стимулиращ ефект върху докторантите, което им осигурява финансова подкрепа и възможност за по-спокоен старт в научната и академичната кариера.
С днешното решение правителството осигурява устойчива и последователна грижа за докторантите, което ще се отрази и в повишаване на качеството на образованието.
С 27,3% се увеличава стипендията на докторантите в държавните висши училища и научни организации. По този начин месечната подкрепа за тях се повишава на 1562 лева, което е с 335 лева повече от настоящата. Успоредно с това с 15% се увеличават и месечните стипендии за студентите - минималният размер на стипендията се вдига от 120 на 150 лева, а максималната стипендия се повишава от 200 на 250 лева.
На 1562 лева се увеличава месечната докторантска стипендия
С 27,3% се увеличава стипендията на докторантите в държавните висши училища и научни организации. По този начин месечната подкрепа за тях се повишава на 1562 лева, което е с 335 лева повече от настоящата. Успоредно с това с 15% се увеличават и месечните стипендии за студентите - минималният размер на стипендията се вдига от 120 на 150 лева, а максималната стипендия се повишава от 200 на 250 лева.
