Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Добра новина за докторантите! Стипендията им скача с 30%
Автор: Илиана Пенова 14:59Коментари (0)77
© СУ
С 27,3% се увеличава стипендията на докторантите в държавните висши училища и научни организации. По този начин месечната подкрепа за тях се повишава на 1562 лева, което е с 335 лева повече от настоящата. Успоредно с това с 15% се увеличават и месечните стипендии за студентите - минималният размер на стипендията се вдига от 120 на 150 лева, а максималната стипендия се повишава от 200 на 250 лева. Това става ясно от решение на МС.

Решенията за промяна бяха взети на днешното правителствено заседание, на което бяха приети изменения в условията и реда за предоставяне на стипендии за студентите, докторантите и специализантите.

Общо 4079 докторанти ще се възползват от повишените стипендии. От тях 3802 се обучават във висши училища, а 277 - в научни организации. За изпълнение на решението са необходими 8 468 000 лева, които вече са заложени в централния бюджет за настоящата календарна година. Мярката ще влезе в сила от 1 октомври 2025 г., а тази за студентските стипендии - веднага след обнародването на проекта.

Привеждането на размера на стипендията за докторанти е в съответствие с измененията на минималната работна заплата. Размерът й не може да е по-малък от 150% от минималната работна заплата за страната за последните 12 месеца. Това решение оказва стимулиращ ефект върху докторантите, което им осигурява финансова подкрепа и възможност за по-спокоен старт в научната и академичната кариера.

С днешното решение правителството осигурява устойчива и последователна грижа за докторантите, което ще се отрази и в повишаване на качеството на образованието.

С 27,3% се увеличава стипендията на докторантите в държавните висши училища и научни организации. По този начин месечната подкрепа за тях се повишава на 1562 лева, което е с 335 лева повече от настоящата. Успоредно с това с 15% се увеличават и месечните стипендии за студентите - минималният размер на стипендията се вдига от 120 на 150 лева, а максималната стипендия се повишава от 200 на 250 лева.

Решенията за промяна бяха взети на днешното правителствено заседание, на което бяха приети изменения в условията и реда за предоставяне на стипендии за студентите, докторантите и специализантите.

Общо 4079 докторанти ще се възползват от повишените стипендии. От тях 3802 се обучават във висши училища, а 277 - в научни организации. За изпълнение на решението са необходими 8 468 000 лева, които вече са заложени в централния бюджет за настоящата календарна година. Мярката ще влезе в сила от 1 октомври 2025 г., а тази за студентските стипендии - веднага след обнародването на проекта.

Привеждането на размера на стипендията за докторанти е в съответствие с измененията на минималната работна заплата. Размерът й не може да е по-малък от 150% от минималната работна заплата за страната за последните 12 месеца. Това решение оказва стимулиращ ефект върху докторантите, което им осигурява финансова подкрепа и възможност за по-спокоен старт в научната и академичната кариера.

С днешното решение правителството осигурява устойчива и последователна грижа за докторантите, което ще се отрази и в повишаване на качеството на образованието.

На 1562 лева се увеличава месечната докторантска стипендия

 

С 27,3% се увеличава стипендията на докторантите в държавните висши училища и научни организации. По този начин месечната подкрепа за тях се повишава на 1562 лева, което е с 335 лева повече от настоящата. Успоредно с това с 15% се увеличават и месечните стипендии за студентите - минималният размер на стипендията се вдига от 120 на 150 лева, а максималната стипендия се повишава от 200 на 250 лева.

Решенията за промяна бяха взети на днешното правителствено заседание, на което бяха приети изменения в условията и реда за предоставяне на стипендии за студентите, докторантите и специализантите.

Общо 4079 докторанти ще се възползват от повишените стипендии. От тях 3802 се обучават във висши училища, а 277 - в научни организации. За изпълнение на решението са необходими 8 468 000 лева, които вече са заложени в централния бюджет за настоящата календарна година. Мярката ще влезе в сила от 1 октомври 2025 г., а тази за студентските стипендии - веднага след обнародването на проекта.

Привеждането на размера на стипендията за докторанти е в съответствие с измененията на минималната работна заплата. Размерът й не може да е по-малък от 150% от минималната работна заплата за страната за последните 12 месеца. Това решение оказва стимулиращ ефект върху докторантите, което им осигурява финансова подкрепа и възможност за по-спокоен старт в научната и академичната кариера.

С днешното решение правителството осигурява устойчива и последователна грижа за докторантите, което ще се отрази и в повишаване на качеството на образованието.

Още по темата: общо новини по темата: 1071
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
предишна страница [ 1/179 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
10:53 / 17.09.2025
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:32 / 15.09.2025
Кметът Байкушев: Благоевград се гордее с високите постижения на своите училища, със спортните клубове и творчески школи
Кметът Байкушев: Благоевград се гордее с високите постижения на своите училища, със спортните клубове и творчески школи
08:43 / 15.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
16:21 / 15.09.2025
България допусна до пазара си на труда над 27 000 чужди работници от 77 държави, извън ЕС
България допусна до пазара си на труда над 27 000 чужди работници от 77 държави, извън ЕС
11:01 / 16.09.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2026
Първият учебен ден
Водна криза
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: