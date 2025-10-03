ЗАРЕЖДАНЕ...
|Добра новина, времето се оправя! Обявиха само жълт код в няколко области
Днес до полунощ времето остава опасно. В сила е оранжев код за обилни дъждове и силен вятър в голяма част от страната.
Дотук най-значителни бяха валежите по морето, а оттук нататък най-силни ще бъдат в Централна, Северна и Североизточна България. Бурният вятър по морето бавно ще отслабва.
През следващите 20 часа под влияние на средиземноморския циклон преминаващ южно от страната през проливите към Черно море метеорологичната обстановка у нас ще остане много сложна и в много райони се очакват екстремни прояви на времето. Днес ще остане облачно, с повсеместни валежи от дъжд, на много места значителни по количество.
В планинските райони над 600-800 метра надморска височина – валежите ще са от сняг, а в Предбалкана и високите полета в Западна България - от мокър сняг. В края на деня валежите в югозападните райони ще започнат да спират.
Вятърът в източната половина от страната ще се задържи умерен и силен от североизток, а в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен. Максималните температури ще са между 5° и 10°, по черноморското крайбрежие – по-високи, за София - около 5°.
През следващото денонощие облачността над страната ще остане значителна. През нощта на много места ще има валежи от дъжд, по високите полета в Западна България – от дъжд и сняг, но от югозапад постепенно ще спират. Значителни по количество ще бъдат валежите в Централна Северна и Североизточна България. Утре дъждовно ще се задържи времето в източните и планинските райони. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – предимно между 8° и 13°, по-високи в югоизточните райони и по Черноморието. В София минималната температура ще бъде около 2°, а максималната – около 8°.
Над планините облачността ще се задържи значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд, над 1300-1400 метра – от сняг. Вятърът ще се ориентира от запад-югозапад и ще отслабне, ще е умерен. Максималната температура на 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-16°. Температурата на морската вода е 19°-21°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
