Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе открито заседание, на което ще обсъди каква да бъде новата цена на природния газ от април. Още на 12 март държавната компания "Булгаргаз“ предложи увеличение от 5,1%.

Междувременно обаче се очаква поскъпването да се окаже по-голямо, тъй като цените на газа в Европа вървят нагоре заради напрежението в Близкия изток.

От КЕВР предупреждават, че е възможно от юли да има по-сериозен скок не само при газа, но и при парното и електроенергията.

Окончателното решение за цената на синьото гориво ще бъде взето на 1 април. В момента един мегаватчас струва 32 евро и 27 цента. До 31 март топлофикациите и електроразпределителните дружества имат срок да подадат заявления за нови цени, които да влязат в сила от юли.

"Природният газ, освен че е енергиен източник, е и суровина за производство на торове и на други суровини и оттук нататък проблемите са сериозни. Хубаво е заедно да търсим решения и да защитаваме обществения интерес и най-вече този на потребителите", коментира вчера Таско Ерменков, член на КЕВР.

 