Лична карта, шофьорска книжка, дипломи и свидетелство за съдимост ще бъдат съхранявани в телефона ни. Очаква се до края на годината дигиталният портфейл за електронна самоличност да стане реалност и у нас.България е на прага на съществена стъпка в дигиталната трансформация – въвеждането на т.нар. дигитален портфейл, който ще събира на едно място най-важните лични документи на гражданите. Освен физическите лица, промяната ще засегне пряко и бизнеса.Това представлява надграждане на вече съществуващи електронни услуги. В редица европейски държави дигиталните портфейли за електронна идентификация вече функционират успешно, а България има предпоставки бързо да последва този модел."В България имаме развит ИКТ сектор, който има достатъчен опит в електронната идентификация. Отдавна се подписват документи с електронен подпис, разполагаме и с добра нормативна среда“, коментира пред телевизия Euronews Bulgaria Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).Работодателските организации у нас подкрепят дигитализацията и заявяват готовност за въвеждането ѝ."Това несъмнено ще допринесе за предоставяне на по-бързи, по-сигурни и съответно по-евтини публични услуги. Би следвало да подобри бизнес средата и съответно ние чакаме с нетърпение това да се случи“, допълва Иванов.Според експертите дигиталният портфейл ще намали административната тежест, ще съкрати времето за обработка на документи и ще ограничи нуждата от хартиени носители.С навлизането на електронните документи неизбежно възниква и въпросът за сигурността на личната информация."Има много механизми за защита. Може да се контролира много добре кой какви данни вижда - на принципа на Need to know и Least privilege. Данните могат да бъдат достъпни само за институцията, на която са необходими, което гарантира сигурността“, обяснява киберекспертът Иван Пепелов.Според специалистите нивото на защита при електронните документи дори може да бъде по-високо от това при физическите."Вероятността за злоупотреба е минимална, защото използването на личните документи изисква идентификация - биометрия, ПИН кодове и други механизми, които са известни само на притежателя“, посочва Пепелов.Той допълва, че дигиталният формат може да предотврати редица често срещани проблеми:"Едва ли има човек, който да не е губил личната си карта и да не се е редил на опашки за издаване на дубликат. В лошия случай документите са безвъзвратно загубени. В този смисъл дигиталният вариант е значително по-добро решение.“Дигиталните документи обещават по-малко бюрокрация, по-бърз достъп до услуги и нови стандарти в административното обслужване.Дали електронният портфейл ще направи ежедневието ни по-лесно и по-сигурно, предстои да видим. Едно обаче е сигурно - дигиталната трансформация вече не е въпрос на далечно бъдеще. Тя е на един клик разстояние.