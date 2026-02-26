До 95% от брокерите на недвижими имоти в сегашния им вид ще изчезнат, а моделът на работа в България ще се промени в почти всички случаи. Това заяви Николай Господинов, собственик и управител на iBrokers, по време на конференцията Real Estate Business Forum, организирана от портала Imoti.net, част от Investor Media Group.Според него бъдещето на професията е тясно свързано с навлизането на изкуствения интелект."Фокусът занапред ще бъде основно върху преговорите с клиенти, а останалата дейност ще бъде заменена от AI агенти. Те се учат много бързо, стават все по-умни и крайната ми прогноза е, че ще останат много малко хора от брокерската професия“, коментира Господинов.Полина Стойкова, изпълнителен директор и съсобственик на Bulgarian Properties, обвърза бъдещето на агенциите с развитието на пазара през следващите години."През 2008 г., по време на голямата криза, отпаднаха хората, които бяха за кратко и случайно в имотния бизнес заради бума. Това вероятно ще се случи и сега, ако настъпи промяна и условията станат по-трудни“, посочи тя.Според нея оцеляването ще зависи от адаптивността и способността на компаниите да интегрират нови технологии и да поддържат високо ниво на професионализъм.Даниела Грозева, председател на Управителния съвет на Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ), определи инерцията като основен риск за бранша. По думите ѝ най-уязвими са брокерите, които не предприемат активни действия за повишаване на квалификацията си и адаптиране към новата среда.Тя подчерта необходимостта от въвеждане на единни стандарти, по-строги изисквания за достъп до професията, задължително последващо обучение и професионална отговорност."На този етап всеки може да получи професионална квалификация "брокер на недвижими имоти“, а тя дори не е задължително условие, за да се упражнява професията. Това подкопава доверието на потребителите в бранша“, заяви Грозева.По думите ѝ в момента има два внесени законопроекта, по които тепърва предстои работа, като ключов фактор ще бъде обединението на браншовите организации около общи правила. "Работим с парите и домовете на хората и не може да няма елементарни изисквания за знания, обучение и етични правила“, допълни тя.Стоян Гочев посочи, че според прогнози през 2030 г. в Европа могат да се появят първите консултанти - хуманоидни роботи. Междувременно технологичната трансформация вече е в ход.В Bulgarian Properties се използват AI решения като интелигентна търсачка на сайта, която позволява на клиентите да задават заявки със свободен текст или глас, без да използват стандартни филтри като площ, цена или тип имот. Изкуственият интелект подпомага и създаването на обяви, имейл комуникацията, публикациите в социалните мрежи и преводите."Целта е брокерите да се фокусират върху комуникацията с хора“, отбеляза Стойкова.В международната мрежа RE/MAX също очакват внедряване на автономен агент, който да подготвя прецизни пазарни анализи. Компанията вече използва генеративни инструменти за създаване на видеосъдържание и обработка на имотни обяви.В iBrokers се инвестира в AI изпълнителен асистент с напълно оборудвано работно място, който работи в непрекъснат режим. Според Николай Господинов този модел може да е предвестник на AI изпълнителен директор. По думите му е възможно да се появят компании, които функционират изцяло с AI служители, а професии без лицензии и институционална тежест да изчезнат в кратки срокове.Общият извод от дискусията е, че секторът на недвижимите имоти е изправен не просто пред технологична оптимизация, а пред структурна трансформация. Оцеляването ще зависи от комбинацията между технологична интеграция, професионални стандарти и способност за изграждане на доверие в среда на бързи промени.