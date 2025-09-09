Новини
До 850 000 лева за фирма по европрограма за модернизация, ето как
Автор: Петър Дучев 21:04
©
Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа, организира информационна кампания по процедурата "Въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията“ по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП).

В рамките на информационните дни експерти ще представят мярката пред заинтересованите страни в Благоевград, Габрово и Пловдив.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

• Благоевград – 7 октомври (вторник), в зала "22 септември“ на Община Благоевград, от 10:30 до 12:30 ч. (регистрация: 10:00 – 10:30 ч.);

• Габрово – 10 октомври (петък), в залата на Община Габрово, от 11:00 до 13:00 часа (регистрация: 10:30 – 11:00 ч.);

• Пловдив – 14 октомври (вторник), в Малка конферентна зала на Дом на културата “Борис Христов" – Пловдив, от 11:00 до 13:00 ч. (регистрация: 10:30 – 11:00 ч.);

• онлайн инфо ден – 17 октомври (сряда), от 10:30 ч.

Процедурата е насочена към малки и средни предприятия, които могат да кандидатстват за въвеждане на технологии от Индустрия 4.0. – индустриален интернет на нещата (IioT), дигитални близнаци, киберфизични системи, изкуствен интелект (AI), анализ на големи данни (Big Data), 3D принтиране, виртуална или добавена реалност и др. Ще са допустими и разходи за повишаване на киберсигурността и поверителността на данните в дружествата и за въвеждане на стандарти от Индустрия 4.0.

Общият бюджет на процедурата е близо 106 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуален проект е 150 хил. лв., а максималният – до 850 хил. лв., в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и избрания режим на помощ.

Подаването на проектните предложения се извършва изцяло по електронен път чрез ИСУН.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения до 16:30 часа на 15.12.2025 г.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
