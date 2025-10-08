ЗАРЕЖДАНЕ...
|До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
По думите му, тарифите се изчисляват по различни критерии – на килограм, на час, на кубичен метър или на етаж, в зависимост от спецификата на преместването. Въпреки че цените се движат в широк диапазон, под 200 лева няма фирма, която би поела ангажимент за услуга.
"Кандидати за хамали има, и то млади, позитивни хора. Доста често получаваме обаждания. Набираме хора, тестваме ги“, посочва още представителят на бранша.
По негови данни, заплащането за хамалите е повече от конкурентно – работниците получават около 30% от дневния оборот. Така месечните им доходи могат да достигнат между 4500 и 5000 лева, в зависимост от натовареността и обема на работа.
От сектора отчитат, че за последните десет години цените на хамалските услуги са се удвоили. Основните причини са нарастването на разходите за труд, транспорт и гориво, както и увеличеното търсене на качествени и надеждни услуги при преместване.
