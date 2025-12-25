В сезона на Коледните и новогодишните празници повечето семейства у нас слагат на трапезата си свинско месо. Традицията да се коли прасе в този период на годината все още е жива в селските райони на страната. Съществуват обаче редица изисквания, които собствениците на домашни прасета трябва да спазват, за да са сигурни, че ще ядат храна, която няма да им създаде проблеми.Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, собствениците на домашни прасета, които се отглеждат в т.нар. заден двор, трябва в срок не по-късно от 24 часа преди клането на животни, предназначени за лична консумация, да уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния им обект.Това става ясно от информацията, която от Българска агенция по безопасност на храните предоставиха на Агри.БГ. Присъствието на ветеринаря при клането на животните е необходимо в случай, че той ще вземе проби за изследване. Други допълнителни изисквания не са предвидени, уточняват от хранителната агенция.Собственик, който наруши изискването за уведомяване на ветеринарен лекар за клане на животно, може да бъде глобен, като санкцията е от 200 лв. до 500 лв.Закланите в домашни условия свине, предназначени за лична консумация, следва да бъдат изследвани за наличие на трихинела преди месото да бъде консумирано. За лабораторно изследване се изпраща мускул от диафрагмата на животното в лаборатории към БАБХ или в частни акредитирани лаборатории, които извършват този вид изпитване.Препоръчително е да не се консумира месо, което не е изследвано и не е добре обработено термично.Всички лаборатории, извършващи изследвания за целите на официалния контрол, съгласно изискванията на чл. 37 от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета, и чл. 51 от Закона за управление на агрохранителната верига, са публикувани на сайта на БАБХ, раздел Лаборатории, секция Регистър на лабораториите.Изследвания на месо за трихинела се извършва в общо 28 лаборатории, от които:- 12 лаборатории принадлежат към структурата на БАБХ, като от тях 3 са към НДНИВМИ и 9 са към ОДБХ;- 16 лаборатории са частни, като от тях 10 са към кланици и извършват изследвания само за трихинела, а останалите 6 са лаборатории, извършващи изследвания и по други направления.Съгласно националното законодателство в личните стопанства се допуска да се отглеждат до три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези. По неофициална информация прасетата, които се отглеждат в стопанствата тип заден двор са около 50 000.