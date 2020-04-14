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Äî 50 õèë. ëåâà ãëîáà çà òúðãîâñêèòå âåðèãè, àêî íå ïðîäàâàò áúëãàðñêè ñòîêè
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 21:48 / 14.04.2020Êîìåíòàðè (5)43
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Ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 15 õèë. äî 25 õèë. ëåâà ãðîçè òúðãîâñêèòå âåðèãè, êîèòî íå ñå ñúîáðàçÿò ñ ïîñòàíîâëåíèåòî íà ìèíèñòåðñêè ñúâåò äà èìàò íà ùàíäîâåòå ñè çàäúëæèòåëíî áúëãàðñêè ñòîêè. Àêî íàðóøåíèåòî áúäå èçâúðøåíî ïîâòîðíî, ãëîáàòà ñêà÷à îò 30 õèë. äî 50 õèë. ëåâà.

Òîâà ðàçïèñàõà äåïóòàòèòå â Çàêîíà çà ìåðêèòå è äåéñòâèÿòà ïî âðåìå íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå, à ìÿðêàòà èìà çà öåë äà ñòèìóëèðà ðîäíàòà èêîíîìèêà â óñëîâèÿòà íà êðèçàòà, ïîðîäåíà îò êîðîíàâèðóñ åïèäåìèÿòà, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà ÁÃÍÅÑ.

Ïðàâèòåëñòâîòî âå÷å çàäúëæè âåðèãèòå äà ïðåäëàãàò áúëãàðñêà ïðîäóêöèÿ îò ìåñòíè ïðîèçâîäèòåëè â îáåêòèòå ñè, êàòî ñå îòêàçà îò ïúðâîíà÷àëíîòî ñè íàìåðåíèå ðàôòîâåòå äà áúäàò íàïúëíåíè íà 50% ñ ðîäíè ñòîêè.

"Áúëãàðñêàòà çåìåäåëñêà ïðîäóêöèÿ å íåêîíêóðåíòîñïîñîáíà, çàùîòî ïîëó÷àâà ïî-íèñêè ñóáñèäèè îò òåçè íå åâðîïåéñêèòå ïðîèçâîäèòåëè", çàÿâè ïî âðåìå íà äåáàòèòå ëèäåðúò íà ÁÑÏ Êîðíåëèÿ Íèíîâà. Ñïîðåä íåÿ êðèçàòà äàâà âúçìîæíîñò çà ïðåîñìèñëÿíå íà íÿêîè îò òåìèòå â áúëãàðñêàòà çåìåäåëñêà ïîëèòèêà, íî íå ïðîïóñíà äà îáâèíè óïðàâëÿâàùèòå, óïðåêâàéêè ãè, ÷å âçèìàò ðåøåíèÿ "íà ïàð÷å". "Õóáàâà ìÿðêà, íî êàòî ÷å ëè íÿìà äà äàäå î÷àêâàíèÿ ðåçóëòàò", ñìÿòà òÿ.

Íèíîâà ïðåäëîæè îùå ïðàâèòåëñòâîòî äà èçêóïè íåðåàëèçèðàíàòà çåìåäåëñêà ïðîäóêöèÿ îò ïðîèçâîäèòåëèòå è äà ÿ ïðåäîñòàâè áåçâúçìåçäíî íà ñîöèàëíî ñëàáè õîðà, êàêâàòî ìÿðêà ëàíñèðà äíè ïî-ðàíî è ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ. Îò ëåâèöàòà ñå ïðîòèâîïîñòàâèõà è íà ðåøåíèåòî äà áúäàò çàòâîðåíè çåëåí÷óêîâèòå ïàçàðè â ñòðàíàòà, çàðàäè íåñïàçâàíå íà åïèäåìèîëîãè÷íèòå ìåðêè.

"Öåëòà å äà áúäå ñúçäàäåí åäèí ìåõàíèçúì, êîéòî äà äàäå âúçìîæíîñòòà íà áúëãàðñêèòå ïðîèçâîäèòåëè äà ïðåäëàãàò è ðåàëèçèðàò ñâîÿòà ñòîêà â òåçè âåðèãè", îòáåëÿçà äåïóòàòúò îò ÃÅÐÁ Êðàñèìèð Öèïîâ. Ñïîðåä íåãî çàòâàðÿíåòî íà ïàçàðèòå ïúê å íåîáõîäèìà ìÿðêà, çàùîòî ðåàëèçèðàíàòà ñúñ çàêúñíåíèå çåìåäåëñêà ïðîäóêöèÿ íå å ïî âàæíà îò ÷îâåøêèÿ æèâîò, êîéòî å ïîñòàâåí ïîä îïàñíîñò çàðàäè åïèäåìèîëîãè÷íàòà îáñòàíîâêà â ñòðàíàòà.









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Íÿìàì òúðïåíèå äà îïèòàì áúëãàðñêèòå áàíàíè :)
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