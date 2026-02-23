Днес ще е предимно слънчево. Преди обяд от северозапад облачността ще се увеличава и до вечерта ще обхване и Югоизточна България. Привечер в крайните североизточни райони ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще са между 8° и 13°, в София – около 10°.В планините ще е предимно слънчево, но облачността ще се увеличава и на отделни места ще превали слаб сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°, съобщават от НИМХ.По Черноморието ще е предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличи. Привечер на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат 6°-9°. Температурата на морската вода е 4°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.