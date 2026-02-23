ЗАРЕЖДАНЕ...
До 11 градуса днес в Благоевград
В планините ще е предимно слънчево, но облачността ще се увеличава и на отделни места ще превали слаб сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°, съобщават от НИМХ.
По Черноморието ще е предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличи. Привечер на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат 6°-9°. Температурата на морската вода е 4°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
