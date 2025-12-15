ЗАРЕЖДАНЕ...
Дни преди въвеждане на еврото: Изключително засилен контрол в защита на потребителите
КЗП и Националната агенция за приходите провеждат съвместни проверки на магазини за хранителни стоки с оборот за предходната финансова година под 10 млн. лева. Извършени са общо 80 съвместни проверки само през изминалата седмица, като при 42 от тях водеща институция е КЗП. Във всички тези проверки са изискани документи и информация относно обосноваността на цените.
В началото на декември КЗП и НАП проведоха и съвместна контролна кампания в търговски обекти, предлагащи месо, месни продукти и риба, с акцент върху рибните храни. В рамките на тази кампания са извършени общо 111 съвместни проверки, като при 66 от тях е водеща КЗП.
Отделно от съвместните с НАП проверки, КЗП е изискала от 167 търговеца обосновка и документи относно констатирано увеличение на цените на стоките чрез портала "Колко струва“.
От 9 октомври 2025 година до момента КЗП е съставила 31 актове за установяване на административни нарушения за необосновано повишаване на цените по закона за еврото.
Комисията за защита на потребителите ще продължи системно да наблюдава за необосновано повишаване на цените на все по-широк кръг от икономически сектори. Основният приоритет на институцията остава защитата на правата на потребителите и гарантирането на прозрачни, коректни и добросъвестни търговски практики в интерес на обществото.
Никаква полза от тези комисии няма! Докато не се започне закриване на фирмите, вдигащи необосновано цените нищо няма да стане! Всеки ден - различни цени и то по-високи! За държавата, която излъга в доклада към ЕС, само и само да влезем в еврозоната - това няма никакво значение! Не че съм против влизането ни в еврозоната, но не по такъв начин, когато повечето от народа се чуди как да свърже двата края!
