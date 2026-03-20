Днес в 16 часа и 46 минути настъпва астрономическата пролет. Времето ще бъде предимно облачно, на отделни места със слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове в Предбалкана и високите полета дъждът ще се примесва със сняг. Ще духа слаб до умерен, в източната половина от страната и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София 6°-7°.В планините ще бъде облачно и на места ще има слаби превалявания от сняг. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 0°-1°, на 2000 метра – около минус 6°.По Черноморието ще бъде облачно. Главно по южното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.