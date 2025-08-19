Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Днес ще бъде възстановено движението в посока София по виадукт "Коренишки дол"
Автор: Петър Дучев 15:58Коментари (0)36
© Илюстративна снимка
Oколо 18 часа днес ще бъде възстановено движението в посока София по виадукт "Коренишки дол“ при 36-и км на АМ "Хемус“. Ще бъдат пуснати за преминаване две ленти в участъка. Довършителните дейности по съоръжението ще продължат да се изпълняват в следващите 2 седмици като те ще извършват поетапно в аварийната и изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да се движат внимателно и да спазват пътната сигнализация.

Припомняме, че в средата на януари т. г. започнаха неотложни дейности по три съоръжения между 33-и и 36-и км на магистралата. В края на юли завърши ремонтът в платното за столицата на два от виадуктите и движението по тях беше възстановено. Днес приключва работата по долното и горното строене и на моста при 36-и км. До този момент и на трите съоръжения на АМ "Хемус“ не бяха извършвани ремонти от пускането им експлоатация в края на 70-те години на миналия век.

Ремонтирани са горното и долното строене на виадуктите. Извършените дейности по горното строене включват подмяна на бетонови плочи, полагане на нови хидроизолация, асфалтова настилка, тротоарни конзоли и маркировка. Монтирани са нови парапети, ограничителни системи и пътни знаци. Ремонтните дейности на долното строене са на носещата конструкция, колоните, ригелите и стъпките на колоните.

Още по темата: общо новини по темата: 107
31.07.2025 »
27.07.2025 »
05.07.2025 »
01.07.2025 »
11.06.2025 »
29.04.2025 »
предишна страница [ 1/18 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни
11:16 / 17.08.2025
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:06 / 18.08.2025
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
12:46 / 18.08.2025
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
12:26 / 17.08.2025
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
15:00 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Пожари 2025
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: