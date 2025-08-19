© Илюстративна снимка Oколо 18 часа днес ще бъде възстановено движението в посока София по виадукт "Коренишки дол“ при 36-и км на АМ "Хемус“. Ще бъдат пуснати за преминаване две ленти в участъка. Довършителните дейности по съоръжението ще продължат да се изпълняват в следващите 2 седмици като те ще извършват поетапно в аварийната и изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да се движат внимателно и да спазват пътната сигнализация.



Припомняме, че в средата на януари т. г. започнаха неотложни дейности по три съоръжения между 33-и и 36-и км на магистралата. В края на юли завърши ремонтът в платното за столицата на два от виадуктите и движението по тях беше възстановено. Днес приключва работата по долното и горното строене и на моста при 36-и км. До този момент и на трите съоръжения на АМ "Хемус“ не бяха извършвани ремонти от пускането им експлоатация в края на 70-те години на миналия век.



Ремонтирани са горното и долното строене на виадуктите. Извършените дейности по горното строене включват подмяна на бетонови плочи, полагане на нови хидроизолация, асфалтова настилка, тротоарни конзоли и маркировка. Монтирани са нови парапети, ограничителни системи и пътни знаци. Ремонтните дейности на долното строене са на носещата конструкция, колоните, ригелите и стъпките на колоните.