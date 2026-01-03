Жълт код за силен вятър е обявен за областите Видин, Враца, Монтана, София, София-област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.Днес ще преобладава облачно време. На места в западните и северните райони ще има превалявания от дъжд. Сутринта, главно в северозападните части от страната, ще има условия за поледица. По най-високите планински части ще превалява сняг. Вятърът ще остане до умерен от юг-югозапад, с временно силни пориви на север от планините и в източните части от страната. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 7° и 12°, малко по-високи на север от планините и в източните райони, за София - около 11°.Над планините облачността ще бъде значителна. Главно в Рило-Родопската област, а след обяд и по Стара планина ще има превалявания от дъжд, в местата с надморска височина над 1800 метра и от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 0°.Над Черноморието облачността ще се увеличи и през втората половина на деня ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще продължи да се понижава.Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 57 мин. и залязва в 17 ч. и 5 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 8 мин. Луната в София залязва в 8 ч. и 16 мин. и изгрява в 16 ч. и 57 мин. Фаза на Луната: пълнолуние.