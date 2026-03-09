Започва изплащането на пенсиите чрез "Български пощи“. Стартира днес и ще завърши на 20 март (петък). Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).От КНСБ и част от нейните основни членове организират обаче протестни действия, които ще се проведат в няколко града на страната в периода, който съвпада с изплащането на пенсиите 9–12 март. Протестните действия са свързани с настояване за намиране на законодателно решение за осигуряване на 5% увеличение на основните месечни заплати от бюджета в секторите, финансирани на принципа на субсидията. Те не получиха ръст в първия вариант на т.нар. удължителен закон.Работещите в "Български пощи“ ще спрат работа днес ( 9 март). В 7:30 ч, когато започва работното им време, те ще излязат пред станциите в знак на протест и няма да обслужват клиенти. Тяхното искане е за осигуряване на средства за минимум 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г. Необходимият ресурс е 2,42 млн. евро.