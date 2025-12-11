ЗАРЕЖДАНЕ...
Днес много българи празнуват имен ден
Св. Даниил се родил в Месопотомия от родители, които дълго време нямали деца и които били дали обет да посветят на Бога първородното си дете. Затова, когато Даниил навършил 12 години, постъпил в манастир и не след дълго станал епископ на своята обител. По-късно си построил стълб в град Византион и дълги години прекарал в пост и молитва на него. Прочул се като мъдър и благочестив човек, създал много ученици и последователи. Починал в дълбока старост през 490 г.
Днес имен ден празнуват: Даниил, Данаил, Данила, Данаила, Дани, Даниела, Даниел, Дени, Данелия.
Какви са традициите на този ден?
Народните обичаи, свързани със Свети Даниил, се свързват с плодородието. Според народния календар на празника празнуват всички жени, които скоро са раждали, имат малки деца или им предстои раждане.
Месят се питки, които бременните жени трябва да раздадат на близки и познати и най-вече на тези, които все още нямат рожба – за да е плодовита годината, а и за да родят по-лесно.
