В 17:00 ч. днес изтича срокът, в който партиите и коалициите могат да подадат заявление в Централната избирателна комисия (ЦИК) за извършване на промени в състава и в наименованието на регистрирана коалиция. Това се посочва в хронограмата за изборите на 19 април.Днес е и крайният срок, в който кметовете на общини трябва да проведат консултации за състави на секционните избирателни комисии, които са публични.На вота през април ще участват 24 политически формации.До 17 март партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията ѝ за участие в изборите.На 18 март в 16:00 ч. чрез жребий ще бъдат определени поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите.