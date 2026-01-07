ЗАРЕЖДАНЕ...
Днес изплащат първите пенсии в евро
Януарските пенсии ще бъдат първите, които се изплащат в евро. Преводите по банковите сметки на пенсионерите, които получават парите си по този начин, също ще бъдат извършени утре.
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 януари. Възрастните хора ще могат да видят размера им в евро онлайн в дигиталния портал на Националния осигурителен институт или да получат безплатно справка в териториалните поделения. Над 60% от пенсионерите получават парите си по банков път. Останалите разчитат на пощенските станции, където изплащането е според предварително утвърден график.
Borislav123
преди 1 ч. и 30 мин.
Исторически ще е, когато те не се чувстват като просяци в страната, която са изградили с труда си. Когато не молят децата си за помощ, за някой лев, за лекарства, за хляб или кисело мляко. Когато месото не е лукс. Когато получават уважение и достойно отношение. Тогава ще е нов етап за България и нейните пенсионери, отдали живот за Родината. Но сглобкаджиите, съюзили се с мафията, знаеща само да краде и да продава и предава идеали, не разбират това. Модерните еничари работят с опорки, с кухи лозунги и глупави клишета. Но и техният край е скоро.
