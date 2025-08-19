Новини
Днес е голям празник!
Автор: Цвети Христова 06:54
©
На 19 август православната църква почита паметта на Свети Андрей Стратилат и 2593 мъченици, включително тримата Газки мъченици - Тимотей, Агапий и други. Това е голям църковен празник. В София, както и в цялата страна, се отслужват тържествени литургии в храмовете, посветени на светеца. 

По време на царуването на жестокия гонител на християните Максимиан, съуправител на император Диоклециан (285-305) в Сирия имало един храбър войник на име Андрей. Той тайно вярвал в Христа. Императорът го назначил за стратилат (военачалник) и го изпратил да воюва с персите. Андрей имал малка войска, но сам давал пример на безстрашие и научил войниците си да вярват в Бога и да се уповават на неговата сила. След като удържал бляскава победа, той се върнал в Сирия. Там завистливи хора донесли на управителя, че Андрей е християнин. Тогава го повикали на съд и го предали на изтезания, измъчвали и войниците му. Тъй като Максимиан знаел, че целият народ уважава Андрей, той се побоял да го накаже смъртно и го освободил, но писал на управителя да намери за него друга вина. Свeти Андрей с войниците си отишъл в киликийския град Тарс да приемат Светото Кръщение. Тогава управителя на Сирия известил в Тарс, че той уж вдигнал с войниците си бунт срещу императора. Изпратени били войски, който избили всички.

Свети Теофан Нови Атонсик е роден е в Янина (днес в Гърция) в началото на XVI век. Замонашва се в светогорския манастир Дохиар и е избран за игумен на манастира. Заминава за Цариград и там спасява сестриника си, който е отвлечен от турци, за да бъде направен еничарин. Укрива племенника си на Света гора и той се замонашва там.

Част от братята в Дохиар обаче, притеснявайки се от отмъщение от страна на мюсюлманите, искали те да напуснат. Теофан и племенникът му заминават за Берския манастир, където решават да останат.

Създават постница в чест на Света Богородица. След това Теофан се установява близо до Негуш и създава манастир, посветен на Светите Архангели. Последните години от живота си ги прекарва между Негушкия манастир и Берския манастир.

На 19 август по стар стил православната църква отбелязва празника Преображение Господне, който води началото си от първите векове на християнството. Според светото писание на Преображение Исус Христос разкрил божествения си образ пред своите ученици, а според народните вярвания на този ден природата, която досега е била подвластна на лятото, се преобразява и се обръща към зимата. 

На 19 август се празнува Преображение Господне по стар стил, който е и юлианският календар. В съвременния григориански календар, този празник се отбелязва на 6 август.






