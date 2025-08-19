ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Днес е голям празник!
По време на царуването на жестокия гонител на християните Максимиан, съуправител на император Диоклециан (285-305) в Сирия имало един храбър войник на име Андрей. Той тайно вярвал в Христа. Императорът го назначил за стратилат (военачалник) и го изпратил да воюва с персите. Андрей имал малка войска, но сам давал пример на безстрашие и научил войниците си да вярват в Бога и да се уповават на неговата сила. След като удържал бляскава победа, той се върнал в Сирия. Там завистливи хора донесли на управителя, че Андрей е християнин. Тогава го повикали на съд и го предали на изтезания, измъчвали и войниците му. Тъй като Максимиан знаел, че целият народ уважава Андрей, той се побоял да го накаже смъртно и го освободил, но писал на управителя да намери за него друга вина. Свeти Андрей с войниците си отишъл в киликийския град Тарс да приемат Светото Кръщение. Тогава управителя на Сирия известил в Тарс, че той уж вдигнал с войниците си бунт срещу императора. Изпратени били войски, който избили всички.
Свети Теофан Нови Атонсик е роден е в Янина (днес в Гърция) в началото на XVI век. Замонашва се в светогорския манастир Дохиар и е избран за игумен на манастира. Заминава за Цариград и там спасява сестриника си, който е отвлечен от турци, за да бъде направен еничарин. Укрива племенника си на Света гора и той се замонашва там.
Част от братята в Дохиар обаче, притеснявайки се от отмъщение от страна на мюсюлманите, искали те да напуснат. Теофан и племенникът му заминават за Берския манастир, където решават да останат.
Създават постница в чест на Света Богородица. След това Теофан се установява близо до Негуш и създава манастир, посветен на Светите Архангели. Последните години от живота си ги прекарва между Негушкия манастир и Берския манастир.
На 19 август по стар стил православната църква отбелязва празника Преображение Господне, който води началото си от първите векове на християнството. Според светото писание на Преображение Исус Христос разкрил божествения си образ пред своите ученици, а според народните вярвания на този ден природата, която досега е била подвластна на лятото, се преобразява и се обръща към зимата.
На 19 август се празнува Преображение Господне по стар стил, който е и юлианският календар. В съвременния григориански календар, този празник се отбелязва на 6 август.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
12:26 / 17.08.2025
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Гасенето на Пирин продължава, има нужда от още доброволци
08:47 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: