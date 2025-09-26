© Днес Православната църква чества Успението на свети апостол Йоан Богослов.



Йоан е един от 12-те Христови апостоли и бил много обичан от Спасителя, заради жертвоготовната си любов и девствената си чистота. Станал свидетел на Преображението Господне на планината Тавор, а по време на Тайната вечеря бил до Господа и попитал за името на предателя.



Йоан Богослов е единственият от апостолите, който остава на кръста по време на разпятието и приема Пресвета Богородица под своя грижа. Йоан проповядва в Йерусалим, Самария, а по-късно се установява в Ефес (Мала Азия), където става духовен наставник на местната църква.



Народните поверия за този ден:



– ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове;



– ако започне да вали дъжд - това вещае влажна и продължителна есен;



– ако щъркелите още не са отлетели - това вещае до мека и късна зима;



– ако във въздуха има много паяжини - очаквайте суха и дълга есен;



– ясна нощ на 26 септември означава сухо време и голяма реколта догодина.