Остават броени дни до въвеждането на еврото като валута в България и много хора с изненада забелязват, че обменните бюра курсът на еврото не е фиксираният 1.95583, а често е по-висок – 1.98, 1.99 или дори повече. Ако решите да обменяти пари в чейндж бюро, където курсът е 1.98, за обмяната на 100 лв. губите около 0.62 евро, защото курсът в обменното бюро е по-неизгоден от официалния. Това поражда въпроси и съмнения дали се нарушава законът.Съгласно действащата нормативна уредба за работата на обменните бюра в България, те имат право да определят търговски обменен курс, който може да се отклонява с до 5% от официалния курс за съответната валута за деня, публикуван от Българската народна банка (БНБ).Важно е да се подчертае, че курсът 1.95583 лева за едно евро е официалният фиксиран курс, който БНБ използва за счетоводно и банково превалутиране, автоматичното превръщане на заплати, пенсии, депозити и кредити, държавни и финансови операции, пишат businessnovinite.bg.Този курс обаче не е задължителен търговски курс за обменните бюра при обмяна на пари в брой.Как и къде да подадем сигнал за злоупотреби след въвеждането на еврото?Всеки гражданин има право да подаде сигнал при установяване на нередностиКакво означава това на практика?Правото на отклонение до 5% означава, че курс от 1.98 или 1.99 лева за евро е напълно в рамките на закона. Разликата спрямо фиксирания курс представлява търговски марж, чрез който обменните бюра покриват разходите си и реализират печалба. Подобни вариации са допустими, тъй като дейността им се основава на пазарен принцип, а не на административно наложена цена.С други думи, таблото на чейндж бюрото не показва "официалния курс на държавата“, а цената, на която конкретният търговец е готов да купи или продаде валута.По време на преходния период, когато левът все още е в обращение, търсенето на обмяна в евро нараства. Това естествено води до по-високи курсове "продавам“ и по-големи разлики между отделните обменни бюра.Законът позволява тези пазарни колебания именно за да не се налагат административни ограничения върху търговската дейност.Какво трябва да знаят гражданите?Най-важното е, че никой не е длъжен да обменя пари в чейндж бюро. Банките и БНБ извършват безплатно превалутиране по официалния фиксиран курс, така че по този начин да не губите пари. Преди обмяна винаги трябва да се проверява реалният курс и крайната сума, а не само големите цифри на таблото.