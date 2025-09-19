ЗАРЕЖДАНЕ...
|Диян Стаматов с пет варианта за прилагане на забрана за ползване на мобилни телефони в училище
Той изложи няколко варианта:
Вариант 1 – телефонът остава у дома.
• Предимство: категорично решение, без нужда от контрол от страна на училището.
• Недостатък: почти неосъществимо, защото ученици и родители настояват за постоянна връзка.
Вариант 2 – телефонът остава в раницата през целия учебен ден.
• Предимство: не изисква допълнителни разходи.
• Недостатък: трудно за контролиране и често нарушавано.
Вариант 3 – телефонът се предава на входа в персонална касетка.
• Предимство: ясно и ефективно правило, което премахва изкушението.
• Недостатък: висока цена за шкафчета и сложна организация по съхранението.
Вариант 4 – телефоните се събират в началото на учебната смяна и се поставят в незаключващи се касетки.
• Предимство: удобен за по-малки ученици и малки училища; не изисква големи инвестиции.
• Недостатък: ниска сигурност и риск от напрежение при загуба или повреда.
Вариант 5 – "японски модел“: на входа на училището устройството автоматично се блокира или се поставя на самолетен режим, а при излизане се отключва.
• Предимство: модерно и технологично решение, което премахва необходимостта от физическо събиране на устройствата.
• Недостатък: изисква специална система или софтуер, което може да бъде скъпо и трудно за внедряване; крие риск от технически проблеми.
"Съществуват ли още решения, които бихме могли да приложим заедно?", пита Стаматов.
