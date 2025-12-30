Диян Стаматов.
ФОКУС припомня, че именно 6-7 е думата на годината.
"Ако през изминалата година учениците го възприемаха с усмивка, то с известна доза реализъм можем да предположим, че през новата – 2026 година – той ще се настани и в ежедневието на учителите.
За учителството новата година не носи промяна. Тя е просто повторение на вече познатото – ежедневно надбягване с все по-нарастващите очаквания на обществото", пише Стаматов и добавя:
Без ясна управленска визия.
Без реални опити за реформа в образователната система.
Без признание на учителската професия като ценност и стратегическа посока за обществото.
Между битката за справяне и борбата за отстояване на себе си, понякога ни остава само едно – да усвоим жеста "6–7“ и да го повтаряме.
Защото отново сме в същия нонсенс.
Защото понякога иронията е единственият начин да съхраним смисъла там, където той отдавна е дефицит.
"6–7“ – като диагноза.
И като форма на оцеляване.
За всичко.
Анонимен
преди 32 мин.
Как да има признание към една система и хората работещи в нея, която произвежда продукция, подлежащ на брак, функционлно неграмотни ученици и студенти.
