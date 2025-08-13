Диян Стаматов: Направихме важна крачка напред!

© Facebook Днес направихме важна крачка напред по отношение на НЕИСПУО!



СРСНПБ благодарим на Министъра на образованието Красимир Вълчев и на Директора на Дирекция ИКТ Филип Иванов за бързата реакция и готовността за действие! Това написа във Facebook профила си Диян Стаматов.



Ето какво обясни той:



На срещата с директори на детски градини за първи път ясно се чуха проблемите с националната електронна система в предучилищното образование – система, която вече 5+ години не отговаря на нуждите на времето.



Изговорихме всички казуси



Поет е ангажимент за решения



Предстоят нови срещи и реални действия



Заедно ще дигитализираме работата на учители и директори!



НЕИСПУО е тук, за да бъде от полза на всички в системата на образованието!



Какво е НЕИСПУО?



НЕИСПУО е модерна уеб базирана платформа, предназначена за използване от директори, учители, родители, ученици и административен персонал в училищата, детските градини, ЦПЛР/СОЗ и ЦСОП.