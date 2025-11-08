ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Диян Стаматов: Може ли училището само да се справи с множеството зависимости, които застрашават младите?
Прочетете цялата публикция без редакторска намеса:
Както се казва, мислите тръгват в различни посоки — особено когато говорим за ролята на училището в живота на човека. Много може да се каже, но едно е безспорно: училището изгражда мислещи, знаещи личности – хора със свободен и независим дух. А именно такива личности създават общество, в което се отстоява свободата – на човека, на словото, на мисълта.
Но може ли училището само да се справи с множеството зависимости, които застрашават младите?
От уж безобидната привързаност към телефона, през стремежа да се доказваш в социалните мрежи, до пристрастяването към цигари, наркотици и алкохол. Дори зависимостта от роли – да бъдеш "насилник“ или "жертва“ – се превръща в част от един и същи порочен кръг.
А ние, възрастните, често не говорим на един и същи език. Вместо да работим заедно, търсим вината в другия. А решението всъщност е ясно.
Нужно е доверие и подкрепа между родители и учители.
Необходима е адекватна реакция при първите тревожни сигнали.
Важно е да осъзнаем, че когато едно дете има проблем, той може да бъде решен само чрез съвместна грижа и съпричастност.
Тази битка не е само на училището.
Тя е на всички ни – родители, учители, институции, медии и общество. Защото изграждането на морални, осъзнати и отговорни хора е обща мисия.
Медиите трябва не само да показват проблемите, но и пътищата към тяхното решение.
Обществото – не само да критикува, но и да подава ръка.
А ние – не само да говорим за зависимостите, но и да помагаме да бъдат преодолени.
Истинската независимост не означава да нямаш изкушения.
Означава да имаш силата да ги разпознаеш, да им устоиш и да избереш себе си.
Само тогава можем да израснем като свободни хора – не защото около нас няма предизвикателства, а защото имаме смелостта да ги надмогнем.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
12:07 / 07.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: