Диян Стаматов: Децата започват училище с желание, но ентусиазмът им намалява - необходима е промяна

© Много деца започват училище с вълнение и желание, но често още след първите седмици ентусиазмът им намалява. Изрази като "Само пишем“ показват, че прекомерното натоварване може да доведе до обратен ефект. Затова е необходима промяна както в съдържанието, така и в организацията на учебния процес. Това пише във Фейсбук профила си Диян Стаматов.



Ето какво още обяснява той:



Основните направления са:



1. Повече време за творчески задачи



Децата обичат да изработват и оцветяват, а подобни дейности развиват фината моторика, креативността и умението да довършват започнатото.



Учениците трябва да имат достатъчно време за творческа работа, защото в момента често не успяват да завършат задачите си и остават разочаровани.



Творческите дейности могат да се свързват и със социални проекти, което развива чувство за отговорност и емпатия.







2. Време за екипна работа



Важно е учениците от най-ранна възраст да се учат да работят в екип, да разпределят задачите и да проявяват разбиране към другите.



Тези умения са ключови за личностното развитие и за формирането на активни и социално отговорни личности.







3. Повече време за свободно четене и обсъждане



Децата трябва да имат възможност да изразяват своето мнение и да участват в дискусии.



Умението за преразказ и обсъждане на прочетеното се изгражда постепенно и трябва да получи стабилна основа още в първи клас.



Важно е учениците да усещат, че са чути – това ги мотивира да учат и ги прави по-уверени.







4. Олекотяване на раницата на първокласника



Средната пълна раница на първокласник често надвишава препоръчителните 10–12% от теглото му.



Решенията могат да включват:



по-малък брой различни часове дневно и обучение на блокове, за да се намали носенето на учебници и тетрадки;



използване на по-леки тетрадки и учебни материали; внимателен подбор на допълнителните помагала;



осигуряване на училищни шкафчета за съхранение на материали.







Заключение



Промяната в организацията и съдържанието на първи клас ще направи ученето по-приятно и смислено. Учениците ще имат време за творческа дейност, екипна работа и свободно четене, а олекотената раница ще ги предпази от излишен стрес. Така ще се изграждат увереност, умения за сътрудничество и трайна любов към ученето.