|Диян Стаматов: Децата започват училище с желание, но ентусиазмът им намалява - необходима е промяна
Ето какво още обяснява той:
Основните направления са:
1. Повече време за творчески задачи
Децата обичат да изработват и оцветяват, а подобни дейности развиват фината моторика, креативността и умението да довършват започнатото.
Учениците трябва да имат достатъчно време за творческа работа, защото в момента често не успяват да завършат задачите си и остават разочаровани.
Творческите дейности могат да се свързват и със социални проекти, което развива чувство за отговорност и емпатия.
2. Време за екипна работа
Важно е учениците от най-ранна възраст да се учат да работят в екип, да разпределят задачите и да проявяват разбиране към другите.
Тези умения са ключови за личностното развитие и за формирането на активни и социално отговорни личности.
3. Повече време за свободно четене и обсъждане
Децата трябва да имат възможност да изразяват своето мнение и да участват в дискусии.
Умението за преразказ и обсъждане на прочетеното се изгражда постепенно и трябва да получи стабилна основа още в първи клас.
Важно е учениците да усещат, че са чути – това ги мотивира да учат и ги прави по-уверени.
4. Олекотяване на раницата на първокласника
Средната пълна раница на първокласник често надвишава препоръчителните 10–12% от теглото му.
Решенията могат да включват:
по-малък брой различни часове дневно и обучение на блокове, за да се намали носенето на учебници и тетрадки;
използване на по-леки тетрадки и учебни материали; внимателен подбор на допълнителните помагала;
осигуряване на училищни шкафчета за съхранение на материали.
Заключение
Промяната в организацията и съдържанието на първи клас ще направи ученето по-приятно и смислено. Учениците ще имат време за творческа дейност, екипна работа и свободно четене, а олекотената раница ще ги предпази от излишен стрес. Така ще се изграждат увереност, умения за сътрудничество и трайна любов към ученето.
