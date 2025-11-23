Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Използването на мобилни телефони от учениците или забраната това да се случва в час е една от най-обсъжданите теми в сферата на образованието. Председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на столичното 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов“ Диян Стаматов, коментира темата във Фейсбук профила си. 

Рискове от използването на телефони при деца:



1. Отслабване на концентрацията и вниманието:

Постоянната употреба на мобилен телефон намалява способността на детето да се концентрира по време на учене и привиква мозъка да превключва бързо между съдържания, което отслабва умението за продължително внимание.

2. Намаляване на учебните постижения:

Децата, които прекарват дълго време на телефона, често страдат от:

• Забравяне на домашните работи.

• Трудност при следване на указания.

• Слабо представяне на изпити.

Причината е, че телефонът поглъща времето и умствената енергия, предназначени за учене.

3 Нарушения на съня:

Синята светлина от екрана влияе на хормона на съня, което води до:

• Трудности при заспиване.

• Лек и прекъснат сън.

• Умора на следващия ден в училище.

4 Поведенчески и социални проблеми:

Прекомерната употреба на телефон може да доведе до:

• Изолация от семейството.

• Отслабени комуникационни умения.

• Лесна раздразнителност или разсейване.

5 Здравословни ефекти:

Те включват:

• Претоварване на очите.

• Постоянно главоболие.

• Болки във врата и раменете.

• Намалена физическа активност.

6 • Дигитална зависимост:

Детето става привързано към телефона дотолкова, че това му пречи да играе реални игри, да чете и да общува, което намалява неговите способности за учене.

Как да ограничим влиянието на мобилните телефони?

Определете дневно време за използване на телефона.

Напълно го изключете по време на учене и сън.

Насърчавайте децата да четат и да се движат активно.

Дръжте телефона на общо място, а не в стаята на детето.

Бъдете пример: Намалете използването на телефони от страна на родителите пред децата.