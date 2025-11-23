Диян Стаматов, коментира темата във Фейсбук профила си.
Рискове от използването на телефони при деца:
1. Отслабване на концентрацията и вниманието:
Постоянната употреба на мобилен телефон намалява способността на детето да се концентрира по време на учене и привиква мозъка да превключва бързо между съдържания, което отслабва умението за продължително внимание.
2. Намаляване на учебните постижения:
Децата, които прекарват дълго време на телефона, често страдат от:
• Забравяне на домашните работи.
• Трудност при следване на указания.
• Слабо представяне на изпити.
Причината е, че телефонът поглъща времето и умствената енергия, предназначени за учене.
3 Нарушения на съня:
Синята светлина от екрана влияе на хормона на съня, което води до:
• Трудности при заспиване.
• Лек и прекъснат сън.
• Умора на следващия ден в училище.
4 Поведенчески и социални проблеми:
Прекомерната употреба на телефон може да доведе до:
• Изолация от семейството.
• Отслабени комуникационни умения.
• Лесна раздразнителност или разсейване.
5 Здравословни ефекти:
Те включват:
• Претоварване на очите.
• Постоянно главоболие.
• Болки във врата и раменете.
• Намалена физическа активност.
6 • Дигитална зависимост:
Детето става привързано към телефона дотолкова, че това му пречи да играе реални игри, да чете и да общува, което намалява неговите способности за учене.
Как да ограничим влиянието на мобилните телефони?
Определете дневно време за използване на телефона.
Напълно го изключете по време на учене и сън.
Насърчавайте децата да четат и да се движат активно.
Дръжте телефона на общо място, а не в стаята на детето.
Бъдете пример: Намалете използването на телефони от страна на родителите пред децата.
