|Директорът на училището, в което бе намушкано дете: Случило се е на "шега"
По думите ѝ всичко се е случило за части от секундата - в голямото междучасие, на “шега".
"Пострадалото дете е транспортирано в "Пирогов", то е адекватно", допълни директорката.
И двете семейства са уведомени и са в училището.
Осмокласникът, извършил нападението, е с тежко семейно положение - неговият баща е починал, а грижи за него в момента полагат баба му и дядо му.
