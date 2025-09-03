© Булфото На 6 в 12 часа ще стартира правоприлагането за средна скорост. Това обяви директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов след заседанието на Министерски съвет, предаде репортер на "Фокус".



Той уточни, че на сайта на Националното тол управление динамично се актуализира информацията за текущо преминалите първоначална проверка отсечки. "Към момента те са 14 на брой", посочи Асенов и допълни, че минути по-рано е бил информиран за още две отсечки, които са преминали проверка. "Със старта ще бъдем готови с 22 отсечки, които покриват участъци от всички автомагистрали, така и ключови отсечки с висока концентрация на ПТП", каза още той.



До края на годината е подготвен график, с който да бъдат покрити над 1200 км от пътната мрежа за контрол на средна скорост.



Асенов коментира и контрола по претоварването на ППС и претеглянето им в движение. Очаква се това да стартира около 15 октомври.



Повече подробности във видеото.



