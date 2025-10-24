Новини
Директорът на бургаското училище, в което се пръскаха с лютив спрей: Санкции ще има според степента на виновност
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:43Коментари (0)52
© bTV
Пореден случай на агресия между деца - този път в Бургас. Наложи се евакуация на възпитаниците на СУ "Иван Вазов“ в морския град, след като в коридора на училището бил използван лютив спрей от дванадесетокласничка.

Две ученички се спречкват в едно от междучасията. Едното момиче изважда лютив спрей и пръска другото, припомня "Фокус".

Дежурната учителка се намесва и се опитва да ги разтърве, но 18-годишното момиче успява да напръска и нея, както и деца, които са в близост.

Всички пострадали са прегледани от лекар, няма настанени в болница.

"Учителката е получила зачервяване на окото и е оказана медицинска помощ. Едно дете, което искало да помогне, също е било обгазено. Бяха предприети незабавни мерки, извикана е линейка, оказана е медицинска помощ и на колежката, и на детето“, каза директорът на училището Виктор Григоров пред bTV.

Още се изяснява причината за спречкването между двете ученички.

На педагогически съвет са обсъдени действията, които училището трябва да предприеме и евентуални наказания според степента на постъпката на ученичките.

"Санкции ще има във връзка с установяване на степента на виновност“, каза Григоров.

Ще има и допълнителни мерки за сигурност в училището. Една от идеите е система с чипиране, за да се подобри контрола на влизането на външни лица.






