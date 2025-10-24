ЗАРЕЖДАНЕ...
|Директорът на бургаското училище, в което се пръскаха с лютив спрей: Санкции ще има според степента на виновност
Две ученички се спречкват в едно от междучасията. Едното момиче изважда лютив спрей и пръска другото, припомня "Фокус".
Дежурната учителка се намесва и се опитва да ги разтърве, но 18-годишното момиче успява да напръска и нея, както и деца, които са в близост.
Всички пострадали са прегледани от лекар, няма настанени в болница.
"Учителката е получила зачервяване на окото и е оказана медицинска помощ. Едно дете, което искало да помогне, също е било обгазено. Бяха предприети незабавни мерки, извикана е линейка, оказана е медицинска помощ и на колежката, и на детето“, каза директорът на училището Виктор Григоров пред bTV.
Още се изяснява причината за спречкването между двете ученички.
На педагогически съвет са обсъдени действията, които училището трябва да предприеме и евентуални наказания според степента на постъпката на ученичките.
"Санкции ще има във връзка с установяване на степента на виновност“, каза Григоров.
Ще има и допълнителни мерки за сигурност в училището. Една от идеите е система с чипиране, за да се подобри контрола на влизането на външни лица.
