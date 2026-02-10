Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков е депозирал оставката си в Министерство на здравеопазването. Това съобщи самият той в официалния си профил във Facebook."Напускам Специализираната детска болница – София с липса на примирение, болка и тъга. Не защото нямам сили, а защото отказвам да бъда част от среда, в която административният натиск и безкрайните проверки подменят смисъла на медицината и превръщат работата в оцеляване", написа той.И допълни: "През изминалата година вместо партньорство видяхме системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог. В такава среда е невъзможно да се гради, да се модернизира и да се мисли стратегически за бъдещето. Въпреки това резултатите остават. Десетки хиляди лекувани деца. Ръст на екипа от специалисти и специализанти. По-добро заплащане. Повече доверие. Това не може да бъде заличено с преписки, папки или подпис на чиновник. През цялото време, като ръководител не спрях да бъда лекар и да оказвам помощ. Независимо от деня и часа. Участвах в десетки мисии зад граница, осигурявайки гаранция за живота на тежко болни деца, транспортирани за лечение, което не може да бъде извършено в България. Знам как изглежда битката за живот на терен, не от кабинета и зад бюрото".Благомир Здравков изказа благодарност към колегите и родителите за доверието.