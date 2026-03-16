Директорът на НАП с важно напомняне за данъчните декларации и отстъпките
От миналата седмица гражданите имат достъп до автоматично попълнените формуляри в електронния портал на НАП. Те са генерирани на база данни, подадени от работодателите в края на февруари.
По думите на Георгиева, за да се възползвате от услугата, е необходимо да притежавате:
- Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП;
- Или валиден квалифициран електронен подпис (КЕП).
Важно уточнение е, че докато данните за доходите в декларациите са отразени в лева, самото плащане към бюджета вече се извършва в евро. Самият образец на годишната декларация остава без съществени промени спрямо предходната година.
Директорът на НАП напомни, че гражданите, които успеят да подадат документите си онлайн до края на март, ще могат да се възползват от бонуса от 5% отстъпка от данъка за довнасяне. Основното изискване е лицето да няма никакви предходни публични просрочени задължения към момента на подаване.
Корекции по подадените данни в декларациите могат да се правят до септември. За лицата, извършвали стопанска дейност (търговци и земеделски производители), крайният срок за деклариране е 30 юни, като за тях също е предвидена възможност за последващи корекции.
Директорът на НАП Боряна Георгиева припомни още, че родителите могат да се възползват от основните данъчни облекчения за деца, като сумите се приспадат от дължимия годишен данък върху доходите.
