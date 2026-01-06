ЗАРЕЖДАНЕ...
Директор в банка: За неклиенти изискваме такса, три декларации и копия на документи за произход на средствата
"Български пощи“ от своя страна извършват обмен на левове в евро само в населени места без банкови офиси, също за срок от шест месеца, считано от 1 януари 2026 г.
Първият работен ден на новата година обаче показа, че практическото прилагане на закона не е еднозначно във всички кредитни институции. Проверка в три от по-големите банки в столицата установи различна организация на процеса по обмяна на валута.
В част от банките не се образуваха опашки от чакащи клиенти, като служителите успяваха да обслужват гражданите бързо и без затруднения. В други обаче се стигна до чакане от над един час, което принуди немалка част от хората да се откажат и да отложат обмяната за следващите дни.
Различия се наблюдават и в прилагането на самия Закон за въвеждането на еврото. В някои банки условията за обмяна зависят от това дали лицето е клиент на съответната институция.
Ако гражданинът е клиент на банката, обмяната обикновено се извършва безпроблемно. За неклиенти обаче в част от банките се изисква заплащане на такса, а в други – предоставяне на допълнителни документи.
"В някои случаи се изисква попълване и разпечатване на три декларации, както и копия на документи за произход на средствата“, обясни пред БНР Васил Димитров, директор "Приемане на еврото“ в една от големите търговски банки у нас.
Същевременно има и банки, в които не се изискват никакви документи при обмяна на левове в евро и не се начисляват такси, независимо дали лицето е клиент или не.
Общо за всички банки остава ограничението, че физическите лица могат да обменят до 1000 лева на каса. При юридическите лица процесът изглежда по-добре организиран и преминава с по-малко затруднения.
Различните практики пораждат въпроси доколко еднакво и последователно се прилага законът във всички банки в страната, особено в първите дни от въвеждането на еврото.
