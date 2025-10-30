ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Директор на детска градина: Потребностите на децата днес са същите като преди 20 години
Потребностите на децата днес са същите като преди 20 години например, но възрастните успяват да ги задоволяват по различен начин, отбеляза тя. "Преди потребността от дигитални устройства се задоволяваше по-трудно. Сега всичко е супер достъпно. За сметка на това, обаче, сега е истинско предизвикателство да осигуриш време за игра и тичане навън. Игрите им са по-различни. Децата, които прекарват повече време на дигитални устройства, по-трудно се включват в общите игри, независимо дали са в класната стая или вън на двора. Ние се стремим да балансираме нещата“, обясни Далкалъчева.
Обучението на децата в предучилищна възраст минава през игра. Няма учебна програма, в която да няма интегрирано мултимедийно присъствие, отбеляза директорът на детска градина "Малки стъпки“.
По думите сред малък процент от децата в детската градина се наблюдават наченки на конфликтно поведение. "Не бих нарекла това агресия към външния свят – това е по-скоро някакъв проблем на детето. Най-добрият подход за справяне е да се намери корена на проблема, защо детето хапе, щипе, скубе. Обикновено това се дължи на нещо, което пречи на детето да изрази себе си“, обясни Далкалъчева.
Ако не се вземат мерки в този ранен етап, проблемът може да прерасне в агресия, добави тя. "Наказанията не помагат за предотвратяване на агресията. Превантивната работа е най-добрият начин за това. Понякога насочваме децата към психолози, които по-добре от нас могат да намерят корена на проблема, и горе-долу за два-три месеца нещата отшумяват. По някой път агресията е към деца, друг път – към самите родители, друг път – към нас, учителите. Просто понякога ни трябва помощ от специалист“, допълни Албена Далкалъчева.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
08:33 / 28.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
08:31 / 28.10.2025
Земна маса се свлече край Рилския манастир
11:55 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: