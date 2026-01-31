ЗАРЕЖДАНЕ...
Директор на болница: Имаме регистрирани тежки случаи на възпаление на мозъка вследствие на грипа
Според него грипните усложнения включват пневмония, синузит, отит, а тази година болницата е регистрирала и тежки случаи на възпаления на мозъка и обвивките му. За щастие всички деца, транспортирани в болницата, вече показват подобрение, а някои са изписани с предстояща рехабилитация. "Възстановяването при тези случаи е бавно, но е изключително важно усложненията да се диагностицират навреме“, каза пред NOVA Здравков.
Той посочи, че една от причините за тежките усложнения е начинът на живот на децата – ограничена физическа активност, неправилно хранене и замърсен въздух, който потиска имунната им реактивност.
"При вирусни инфекции в детска възраст симптомите, които изискват спешна медицинска помощ, включват дихателна недостатъчност, бледо лице или синкаво оцветяване на устните. При по-тежки случаи се наблюдава дефицит на съзнанието – детето става сънливо и трудно се събужда, което показва засягане на нервната система“, обясни директорът.
Той добави, че въвеждането на електронните рецепти значително е намалило тенденцията за самолечение с антибиотици.
