|Дипломат: Среща между Тръмп, Зеленски и Путин трудно ще се реализира
Той коментира, че подобна среща трудно ще се реализира, особено след като Русия вече заяви, че докато не се уточнят принципите на евентуален мир, среща на върха няма да е възможна. Все пак не се изключват различни формати за преговори.
"Положителното е, че след срещите в Аляска и Вашингтон започна нов процес и се създава динамика, която потенциално може да доведе до решаване на ключови въпроси и спиране на конфликта“, каза Божилов.
По думите му и двете страни са изключително изтощени – Русия не постига значителен напредък на бойното поле и е подложена на санкции, а Украйна страда от тежки бомбардировки и голям брой жертви.
Бившият зам.-министър подчерта, че ключов фактор за мир е единството на Запада. "На последната среща беше ясно демонстрирано, че Европа и Съединените щати имат сходни интереси. Това е важна предпоставка за мирни преговори и гаранции за Украйна“, добави той пред NOVA.
Според Божилов Доналд Тръмп е в позиция да бъде потенциален посредник, защото запазва относителна дистанция от двете страни и може да разговаря както с Европа, така и с Русия и Украйна. В същото време обаче САЩ не могат да бъдат абсолютно независим посредник, тъй като играят ключова роля в бъдещите гаранции за Украйна.
"Преговорите няма да бъдат лесни и бързи. Тази война е сред най-продължителните и кръвопролитни от началото на XX век. Въпреки това създадената дипломатическа динамика дава надежда за бъдещи решения“, заключи Божилов.
