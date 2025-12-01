Протестите срещу проектобюджета на държавата се очаква да продължат и днес, като активността на организаторите в социалните мрежи подсказва за възможно по-масово недоволство. Бившият директор на Националната разузнавателна служба Димо Гяуров коментира рисковете, ролята на службите и грешките на управляващите."Политолози, с които разговарям, а в студия много често са го казвали, че ако не се появи някакъв черен лебед, няма проблеми за кабинета. На мен ми се струва, че черният лебед започна да прелита на хоризонта, въпросът е кога ще наближи. Черният лебед е тази несговорчивост, тази арогантност, поводът на приемането на бюджета, на мен ми се струва, че този протест не е заради цифри, не е заради ощетяването на една социална група за сметка на друга, а поради начина, по който всичко това се случва, не просто несговорчивост, а тропане по масата с арогантно вгледан в камерите поглед“, коментира пред bTV Гяуров.Само преди месец, според него, прогнозата за оцеляване на кабинета до края на мандата е изглеждала реалистична.Сигналите за планирани сблъсъци и палежи – и твърденията, че в тях могат да участват и служители на МВР под прикритие – Гяуров коментира така: "Не вярвам служители на МВР да участват в провокации.“По думите му са по-вероятни "външни елементи“ – агитки или платени групи.Финансовият стимул е основният механизъм, с който се организират подобни действия. Той уточни, че опитни полицаи могат да разпознаят провокаторите по поведението им и да ги неутрализират бързо.Гяуров коментира и широко разпространените кадри от предишния протест, в които полицай се плези към демонстранти."Това е проява на неподготвеност и арогантност. Не знам кой и защо промени критериите за външен вид. Полицаи с брада до пояса и татуировки по ушите – това е недопустимо“, каза той.В същото време Гяуров подчерта, че много други полицаи са действали изключително професионално.На фона на протестите една от най-коментираните теми е голямото планирано увеличение на средствата за силовите структури.Според Гяуров увеличенията са драстично диспропорционални, а държавната администрация е подценена, защото има висшисти с минимални заплати;Той коментира и че системата на заплащане е хаотична и нереформирана."Държавният сектор е 600 хил. души. С техните семейства – това е цяла електорална армия. Така властта си купува любов“, каза още Гяуров.