Димитър Радев отказа да стане служебен министър-председател
Според него, ако приеме поста това би било нарушение на българското и европейско законодателство, а това санкцията е - подаване на оставка като шеф на БНБ.
"Тонът и съдържанието на разговора беше много конструктивен. Фокусът бе върху предстоящото назначаване на министър-председател. Аз изложих отново моята позиция, която е добре известна и съм изразявал многократно. Ако приема, това би представлявало нарушение, както на българското, така и на европейското законодателство. А също така и на утвърдените етични норми в централното банкерство", каза Радев.
Относно Андрей Гюров, за който се спекулира, че ще бъде следващият служебен премиер, шефът на БНБ обясни, че Гюров е подуправител на банката, въпреки че не изпълнява функциите си от година и половина.
