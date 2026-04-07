Управителят на Българската народна банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Димитър Радев даде интервю за Reuters. Гуверньорът на БНБ обясни:
"България претърпя еднократно леко покачване на инфлацията при въвеждането на еврото от началото на годината. Обществената подкрепа към валутата расте.Нашият анализ сочи, че въздействието е било ограничено и до голяма степен еднократно, в диапазона от 0,3 до 0,4 процентни пункта, което като цяло е сравнимо с опита на Хърватия“, каза Димитър Радев.
По думите инфлацията в България се е забавила през януари до 2,3% от 3,5% през предходния месец и съответстваше на данните за еврозоната през март.
Умереното въздействие върху инфлацията допринесе за повишаване на подкрепата, а Радев заяви, че войната в Иран всъщност може да повиши подкрепата още повече, тъй като домакинствата виждат защитата, която тя осигурява.
"Подкрепата сред домакинствата беше 45% преди присъединяването и оттогава е нараснала до 54%“. В бизнес средите подкрепата вече беше силна, а сега е около 70%", коментира управителят на БНБ.
"Настоящата обстановка вероятно ще направи ползите по-осезаеми, тъй като все повече хора осъзнават ползата от това да бъдат част от Съюза, вместо да останат извън него“, заяви Димитър Радев.
