Андрей Гюров за заместник-министър на транспорта и съобщенията, съобщиха от Министерството. Той изпълняваше длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията от 19 юни 2023 до 20 февруари 2026 г. Преди това Недялков беше народен представител в 47-ото и 48-ото Народно събрание.
Бил е заместник-председател на Комисията по транспорт и съобщения, член на Комисията по икономическа политика и иновации, на Комисията по труда, социалната и демографска политика и на Комисията по прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. По професия е икономист.
