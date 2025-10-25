ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Димитър Недков за България: Навлизаме в някакво много странно ново Средновековие
"Каквото и да си говорим за нашата българска орисия, в момента над съдбата българска надвисват доста мракобесни облаци, навлизаме в някакво много странно ново Средновековие. Напълно субсидирана държава, почти загубила всякакъв суверенитет, всякакъв авторитет", каза той.
Санкциите срещу "Лукойл"
По темата с американските санкции върху "Лукойл" писателят коментира пред Bulgaria ON AIR: "Докато санкциите "Магнитски" касаят конкретни персони, конкретни физически лица, сега този тип санкции касаят народи, държави. Най-страшното нещо, което могат да сътворят едни политици, това е да воюват срещу народите. Те не воюват срещу политиците, срещу правителствата."
Бъдещето на българските деца
Недков се обърна на родителите, които в момента отглеждат и възпитават децата си у нас: "Ако успеят да извадят децата от моловете, от увеселителните детски центрове и ги върнат в детските стаи и вечер започнат да им четат, това ще им помогне изключително много. Две са книжките в тази възраст - Библията за деца - как е сътворен светът, и ако приемем "Малкият принц" като читанка, буквар, като библия за малките подрастващи деца, давайки отговора на въпроса защо светът е такъв - тогава би имало надежда".
"Тогава ще се възпита поколението, което няма да задава въпроси, а ще ликвидира и изтрие този позор, наречен български псевдоелит", убеден е Недков.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Как да се погрижим за "шлифера" при лошо време
15:37 / 23.10.2025
Мъртво пиян шофьор се заби в товарен автомобил в Пиринско
10:47 / 23.10.2025
Социалното министерство е против новопредложените видове отпуск
14:58 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: