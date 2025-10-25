Димитър Недков за България: Навлизаме в някакво много странно ново Средновековие

© Bulgaria ON AIR Трябва да започнем да гледаме по-глобално върху нещата - на мнение е писателят Димитър Недков, коментирайки политическата действителност у нас и в Европа.



"Каквото и да си говорим за нашата българска орисия, в момента над съдбата българска надвисват доста мракобесни облаци, навлизаме в някакво много странно ново Средновековие. Напълно субсидирана държава, почти загубила всякакъв суверенитет, всякакъв авторитет", каза той.



Санкциите срещу "Лукойл"



По темата с американските санкции върху "Лукойл" писателят коментира пред Bulgaria ON AIR: "Докато санкциите "Магнитски" касаят конкретни персони, конкретни физически лица, сега този тип санкции касаят народи, държави. Най-страшното нещо, което могат да сътворят едни политици, това е да воюват срещу народите. Те не воюват срещу политиците, срещу правителствата."



Бъдещето на българските деца



Недков се обърна на родителите, които в момента отглеждат и възпитават децата си у нас: "Ако успеят да извадят децата от моловете, от увеселителните детски центрове и ги върнат в детските стаи и вечер започнат да им четат, това ще им помогне изключително много. Две са книжките в тази възраст - Библията за деца - как е сътворен светът, и ако приемем "Малкият принц" като читанка, буквар, като библия за малките подрастващи деца, давайки отговора на въпроса защо светът е такъв - тогава би имало надежда".



"Тогава ще се възпита поколението, което няма да задава въпроси, а ще ликвидира и изтрие този позор, наречен български псевдоелит", убеден е Недков.