Последиците за България от скандала с българския европейски прокурор са репутационни, но доста тежки, тъй като това е прецедент от създаването на службата на европейския главен прокурор. Най-вероятно ще бъде стартирана процедура, която може да приключи с освобождаването на българския европейски прокурор. Това каза в предаванетонадиректорът на правната програма в Центъра за изследване на демокрацията Димитър Марков.По думите му трябва да се гледа на този случай в контекста на предходни събития, тъй като там репутационен удар нанесе още номинирането на делегираните прокурори, като немалка част от тях бяха отхвърлени от европейския главен прокурор поради неспазване на недостатъчна професионална квалификация в областта, в която европейската прокуратура работи. "Което тогава повдигна въпроса как точно тези хора са били номинирани, какви критерии са били прилагани и дали всъщност не са промотирани хора близки до конкретни кръгове в България,“ посочи гостът.Според Марков състоянието на правосъдната система е в своеобразен вакуум заради неспособността на органите, отговорни за управлението на съдебната власт, да взимат важни, ключови решения след изтичането на мандатите на ВСС и на Инспектората към ВСС."За съжаление рискът тази ситуация да продължи е голям, защото за да се избере нов ВСС е необходимо действащо Народно събрание и едно консенсусно мнозинство от 160 гласа, което едва ли ще се сформира в някои от следващите Народни събрания. Така че рискуваме да сме в този вакуум още дълго време,“ каза експертът и добави, че институциите, които са отговорни да вземат решенията, просто правят всичко възможно, за да не вземат никакви решения.Политическите измерения са много сериозни, тъй като този казус се съпътства от едни вътрешно политически събития – записи на срещи на сегашния български европрокурор с печално известен Петьо Еврото, в който се обсъжда номинацията, обсъжда се изхода от процедурата и т.н."Няма как в общественото пространство двата случая да не се мислят свързани, тъй като все пак става въпрос за един и същи човек, който виждате няколко години по-късно е пред отстраняване от службата на европейския главен прокурор. Докато не се предприемат действия, които да разплетат тези случаи докрай, в обществото остава неразколебаното съмнение, че до голяма степен кадруването и важните решения в областта на съдебната власт се взимат под влиянието на такива мрежи.“