"Искат да съсипят енергетиката на България", заяви президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС относно идеите за преструктуриране на "Български енергиен холдинг".

"Подобни действия могат да доведат до затрудняване на финансирането и до постепенно закриване на мощности", допълни президентът на КТ "Подкрепа".

Манолов посочи, че натискът върху въглищната енергетика се обяснява както с външни политики, така и с икономически интереси, свързани с развитието на възобновяеми енергийни източници. "Това крие риск за енергийната сигурност на страната и може да увеличи зависимостта от внос на електроенергия", смята той.

Манолов подчерта значението на комплекса "Марица Изток" за икономиката и заетостта, като предупреди за сериозни социални последици при евентуално ограничаване или затваряне на въглищни мощности.

Той не изключи възможността от протести, ако процесите продължат в тази посока. "Хората нас ни вадят, не ние тях", посочи Манолов, като допълни, че напрежението в сектора може да се изостри.