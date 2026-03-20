"Искат да съсипят енергетиката на България", заяви президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов в предаванетопоотносно идеите за преструктуриране на "Български енергиен холдинг"."Подобни действия могат да доведат до затрудняване на финансирането и до постепенно закриване на мощности", допълни президентът на КТ "Подкрепа".Манолов посочи, че натискът върху въглищната енергетика се обяснява както с външни политики, така и с икономически интереси, свързани с развитието на възобновяеми енергийни източници. "Това крие риск за енергийната сигурност на страната и може да увеличи зависимостта от внос на електроенергия", смята той.Манолов подчерта значението на комплекса "Марица Изток" за икономиката и заетостта, като предупреди за сериозни социални последици при евентуално ограничаване или затваряне на въглищни мощности.Той не изключи възможността от протести, ако процесите продължат в тази посока. "Хората нас ни вадят, не ние тях", посочи Манолов, като допълни, че напрежението в сектора може да се изостри.