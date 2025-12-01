ЗАРЕЖДАНЕ...
Димитър Манолов: Хубаво е, когато бутнеш едно правителство, да знаеш какво ще правиш след това
Той допълни, че не е запознат в конкретика с исканията на хората във връзка с днешния протест, но подчерта, че е "хубаво, когато искаш да падне едно правителство, да знаеш какво искаш да правиш след това.“
По думите му алтернативно правителство с участието на сегашните опозиционни партии би било в "зоната на извратеното“.
Демокрацията значи ред и уважение към правата на другите. Ние извратихме това. Решихме, че свободата е слободия и всеки може да прави каквото си иска, каза още Манолов.
По темата с проектобюджета за 2026-а година президентът на КТ "Подкрепа“ заяви, че на последната среща във финансовото министерство четиристранният съвет сякаш е успял да изготви алгоритъм, по който да работят всички заинтересовани страни.
Държавата, бизнесът и синдикатите обявиха в един глас: Намерихме доста допирни точки по Бюджет 2026
"Намерихме някои приемливи решения по някои от въпросите с работодателите. Остава да видим обаче колко от тях ще вземе предвид правителството“, посочи той.
Според него задължително трябва да бъдат увеличени обезщетенията при безработица, както и да бъдат вдигнати майчинските.
