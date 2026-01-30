Димитър Главчев пристигна в президентството за консултации с държавния глава Илияна Йотова за поста служебен премиер.
Срещата им е насрочена за 11 часа.
Припомняме, че към този момент позитивен отговор, че биха заели поста министър-председател дадоха подуправителят на БНБ Андрей Гюров, и заместник-омбудсманът Мария Филипова.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.