Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Димитър Ганев: Страхът от нов проект на президента Радев сплотява управляващото мнозинство и отдалечава предсрочните парламентарни избори
Автор: Цоня Събчева 08:22Коментари (0)73
©
Страхът от нов проект на президента Радев сплотява управляващото мнозинство и отдалечава предсрочните парламентарни избори. Това каза политологът и съосновател на Изследователския център "Тренд“ Димитър Ганев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Димитър Ганев твърди, че опцията предсрочни парламентарни избори не стои или поне не се обсъжда публично.

"При едни предсрочни парламентарни избори, всяка една от партиите от управляващо мнозинство би имала по-лош резултат. И второ, без съмнение те представяват огромен риск пред всяка от управляващите партии, че ще бъде в по-лоша парламентарна конфигурация, защото на партийния терен някъде по тъч линията загрява новият проект на Румен Радев. В случая, при едни предсрочни парламентарни избори и явяване на президента Радев на тях, това несъмнено ще доведе до промяна в електоралната картина. Партията на президента със сигурност ще взима проценти, ще взима електорат от всяка една от управляващите партии. Да, в по-малка степен вероятно от ГЕРБ и от "Ново начало“, но все пак президентът Радев и неговият евентуален партиен проект не биха искали да партнират с тях, което само по себе си ще ги постави в по-лоша парламентарна конфигурация в едно следващо Народно събрание. Или по друг начин казвано, страхът от нов проект на президента Радев сплотява управляващото мнозинство и отдалечава предсрочните парламентарни избори.

Според Димитър Ганев управляващите партии ще правят всичко възможно, за да отдалечат във времето подобен тип избори, най-малкото поне докато президентът Радев вече не е президент, т.е. за след президентските избори.

"Имат една година, в която ако се допуснат предсрочни парламентарни избори, това ще е възможно най-добрият вариант за Радев, защото той тогава ще атакува изборите от позицията си на държавна глава.  Това би могло да създаде форма на електорална вълна, тъй като ще има много малко време за кампания, всичко ще бъде фокусирано върху посланията на президента Радев, общо взето малко внимание ще се обръща на хората около него и на структурата на партията. Защото в условия на предсрочни парламентарни избори и много бърза кампания, то ще бъде по-скоро завоалирано и някак си в периферията ще остане. Факт, който управляващите не могат да допуснат"

Още по темата: общо новини по темата: 79
26.10.2025 »
26.10.2025 »
24.10.2025 »
22.10.2025 »
22.10.2025 »
22.10.2025 »
предишна страница [ 1/14 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
07:56 / 26.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Патриарх Даниил благослови Кюстендил и призова управниците да следват примера на Свети Димитър
Патриарх Даниил благослови Кюстендил и призова управниците да следват примера на Свети Димитър
14:20 / 26.10.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Силно земетресение в Турция, усети се и в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: